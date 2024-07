Stromboli, il cratere fa le bizze: l'eruzione riprende forza

Dopo tre giorni di attività intensa e preoccupante del cratere di Stromboli il più esplosivo delle Eolie, nel pomeriggio di ieri (5 luglio) si era calmato, ma poi in serata c’è stata nuovamente una ripresa. Anche se lieve. Non più come nei giorni precedenti.

Il punto lo fa l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo. «Dall’analisi delle telecamere della rete di sorveglianza e da personale Ingv in campo – dicono i vulcanologi - è stata osservata una ripresa dell’attività effusiva sulla Sciara del fuoco. L’ampiezza media del segnale sismico, dopo quanto riportato nell’ultima segnalazione, ha continuato a mostrare una tendenza al decremento ed attualmente ha raggiunto valori che si collocano ad un livello basso. L’analisi dei sismogrammi evidenzia un bassissimo livello di attività e nessuna evidenza di explosion quake. L’analisi dei dati delle deformazioni del suolo non evidenzia variazioni significative alle stazioni delle reti di monitoraggio».