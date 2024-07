Barcellona Pozzo di Gotto, ubriaco travolge e uccide quarantaduenne a bordo di una Vespa: arrestato

Un 42enne, Davide Cutrupia, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto. L'impatto è costato la vita a Cutrupia, che viaggiava sulla sua moto quando è stato centrato dall'auto. Inutili i soccorsi, all'arrivo del personale del 118 l'uomo, che lascia moglie e due figli, era già deceduto.

L’uomo era alla guida di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda, guidata da un 49enne che è poi risultato avere un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari per omicidio stradale dai carabinieri che indagano.

Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha chiesto al gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

Nella foto il luogo dell'incidente e la vittima Davide Cutrupia