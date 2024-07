Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, scooter contro auto: muore un quarantaduenne

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: Davide Cutrupia, di 42 anni, è morto dopo un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto. A scontrarsi sono stati uno scooter, una Vespa, sulla quale viaggiava il quarantaduenne e un'auto, una Fiat Panda.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in sella al proprio mezzo in via Milite Ignoto, a poca distanza dal sottopasso che conduce alla A20 Palermo-Messina, quando, per cause in corso d'accertamento, sarebbe entrato in collisione con la vettura.

L'impatto è stato molto violento, il quarantaduenne è morto sul colpo; Davide Cutrupia lascia moglie e due figli. Inutili i tentativi dei sanitari giunti sul posto con un'ambulanza. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Leggermente ferito anche il conducente dell'auto che è stato trasportato in ospedale e sottoposto all'alcol test.