Stromboli il giorno dopo la grande eruzione, la Protezione civile conferma il livello di allerta rosso

Stromboli, il giorno dopo la grande eruzione. A parte la paura vissuta in quei tre minuti infernali la prova è stata superata. Perché è stato un vero e proprio test per la Protezione civile, vulcanologi, abitanti e turisti. Dopo la verifica di tutte le procedure attivate, e la relazione scientifica dell’evento (che non modifica i possibili scenari) si è deciso di sospendere le ordinanze relative alla navigazione: restano momentaneamente ferme le mini-crociere e la Capitaneria di porto non modifica l’ordinanza relativa alla distanza obbligatoria di 300 metri dalla costa e 2 miglia dalla Sciara del fuoco.

Le persone che erano in strada si sono raccolte nella piazza San Vincenzo, seguendo con attenzione le indicazioni dei funzionari, dei volontari e degli strombolani che, abituati a questi eventi, hanno saputo gestire con naturalezza anche le preoccupazioni dei visitatori. Il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha convocato una riunione che si è svolta in videoconferenza. I vulcanologi dell’Ingv presenti sul territorio hanno relazionato sull’evento: durante la fase effusiva dell’eruzione, iniziata il 3 luglio.

Ma cosa è successo? Un’esplosione parossistica, ha mobilitato gli abitanti di Stromboli. Un boato e poi la colonna di fumo, il suono delle sirene e tutto il sistema di Protezione civile si è messo rapidamente in moto. Abitanti, turisti e visitatori sono stati prontamente invitati ad allontanarsi dalle spiagge; e tutte le forze attivate in questi giorni, da quando Stromboli è passato in una fase di allerta rossa, sono scese in campo per dare informazioni, assistenza e conforto alla popolazione.

« È avvenuta un’esplosione parossistica – hanno riferito - con scorrimento di flussi piroclastici sulla Sciara del fuoco, caduta di materiale incandescente di grandi dimensioni fino a quota 500 metri. L’esplosione, generata dalla parte più settentrionale della terrazza craterica, non ha modificato l’emissione di lava dalla bocca a 500 metri che ha un po’ aumentato la sua attività. È stato un fenomeno improvviso, aspettato (tra i più prevedibili) e inaspettato (avvenuto in un intervallo di tempo molto ridotto rispetto a quelli precedenti). Simile a quelli del 2019, ma con alcune caratteristiche diverse. L’esplosione è durata circa 3 minuti nella parte più intensa, più breve di quelle del 2019 quando la durata è stata 3 volte maggiore. La situazione, adesso, è tornata come quella di prima».

La Protezione civile, conferma il livello di allerta rosso. Il Comune, continua sulla strada della gestione dinamica dell’emergenza, confortato dalla buona gestione dell’evento: «nessun danno a persone o cose - ribadisce Gullo - nessun momento di panico tra la popolazione che, sebbene preoccupata, ha vissuto l’esperienza come uno spettacolo straordinario».

La ricaduta di ceneri sull’abitato è stata modesta ma, in via precauzionale, sono state distribuite mascherine a tutti gli abitanti di Stromboli. A Ginostra sono state portate in gommone. insieme al sindaco che, subito dopo, ha proseguito per Stromboli sulla motovedetta della guardia di finanza e ha convocato la consueta riunione di aggiornamento del Coc (centro operativo comunale). Gli operatori turistici però non nascondono le loro preoccupazioni per la stagione in corso.

«Se si va avanti così - tuona Mario Cincotta - siamo costretti nel giro giorno a licenziare almeno il 50% della forza lavoro che opera nel settore. In questo momento almeno 500 posti di lavoro sono a rischio licenziamento e quasi tutti gli imprenditori siamo a rischio di un tracollo a causa dello tsunami economico che si sta determinando. Un numero esagerato della clientela turistica ha già disdetto le vacanze, in tanti sono partiti. L’Hotel Ossidiana ha già chiuso…».

