Messina, la processione della Vara intitolata ad Arigo: «Facciamo salire in cielo milioni di fuochi»

Un messaggio di cordoglio arriva anche dal centro interconfraternale diocesano. «Insieme a tutte le confraternite dell'Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela si stringono al dolore dei familiari per la prematura dipartita del caro Giovanni Arigò, maestro "Castiddaro" e pirotecnico della città di Messina. La tua infaticabile opera per rendere più belle le nostre feste in onore della Vergine Maria e dei Santi ti sia di merito, noi non ti dimenticheremo». Nella pagina della Vara di Messina: «Arigò con la sua famiglia ha reso la processione della Vara unica grazie ai suoi fuochi d'artificio. Alla partenza della Vara, la loro maestosa batteria e il finale pirotecnico aereo davano la giusta carica ai tiratori per dare il via alla secolare processione della Madonna Assunta. Aspettavo con trepidazione ed ansia e le 23 affinché iniziasse lo spettacolo pirotecnico finale. Servivano due intere giornate per allestire gli spettacoli pirotecnici. Giovanni ha sempre amato questa manifestazione e non ha mai guardato cifre per rendere onore alla Mamma Assunta, mi auguro chi avrà l'ónere di sparare per il tesoro più bello di Messina ci metta il suo stesso amore. Mamma Assunta coccolatelo tra le tue braccia». Fabio Nastasi: «Il giorno dell’Assunta al grido di W Maria da quaggiù dobbiamo fare tantissimo rumore per far salire in cielo milioni di fuochi che lui amava tanto soprattutto alla partenza. Che la nostra Madonna lo possa accogliere in paradiso con tutti gli altri angeli».