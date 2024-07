Camion in avaria e tamponamento a catena sulla Catania-Messina, muore a 58 anni fattorino di Furci Siculo

Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente stradale sull'autostrada Catania-Messina a Forza d’Agrò. La vittima è Carmelo Iannino, 58 anni, di Furci Siculo, l'uomo è spirato al Policlinico di Messina dove era arrivato in condizione gravissime dopo lo scontro con altre due vetture.

Iannino, alla guida di un furgone con cui effettuava le consegne di pane nella zona jonica del Messinese, è stato coinvolto nell'incidente intorno alle 10 del mattino mentre rientrava da Giardini Naxos, all'altezza del chilometro 29,800 in direzione di Messina. In quel momento stava percorrendo la galleria Sant’Alessio.

Pare che l'incidente sia scaturito da un camion costretto a fermarsi da un'avaria al motore sulla corsia di marcia, Iannino non avrebbe fatto in tempo a frenare ed è stato travolte dagli altri due mezzi che sopraggiungevano. Nel tamponamento a catena è rimasto ferito in modo meno serio anche un altro automobilista.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Giardini Naxos, due ambulanze del 118 da Letojanni e Taormina e i vigili del fuoco di Letojanni. I mezzi sono stati sequestrati, come sempre avviene nei casi di incidente mortale.