Eolie, dopo un anno torna la musica nei locali ma senza amplificazione: l'ordinanza del sindaco

Alle Eolie torna nuovamente la musica nei locali, ma senza amplificazioni. La nuova ordinanza è stata emessa dal sindaco Riccardo Gullo. Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, che per tenere intrattenimenti musicali anche nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, potranno essere esercitati intrattenimenti musicali nel rispetto delle modalità di seguito indicate e non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e ballo.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. Si agli spettacoli musicali fino al 31 luglio nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle 20 all'1. Dal 1 agosto al 1 settembre tutti i giorni, con esclusione dei giorni di lunedì e martedì, dalle 20 all'1. Dal 2 al 15 settembre, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle 20 all'1. Dal 16 al 29 settembre, venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle 20 alle 0:30.

L'attività di intrattenimento musicale all'aperto è consentita senza l'ausilio di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione delle sorgenti sonore. All'interno dei locali è consentita con l'ausilio di strumenti elettrici/elettronici ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. È vietato l’accompagnamento della musica attraverso la battuta delle mani o del canto, l'incitamento del dj o del cantante, il karaoke). È vietato anche l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc., che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonora particolarmente elevato, non controllabile, né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati.