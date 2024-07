Messina, donna di 81 anni investita mentre attraversa la strada: è in rianimazione

Una donna di 81 anni è stata travolta questa mattina da un'auto in via La Farina, a Messina. L'incidente è avvenuto intorno alle 10. Secondo la prima ricostruzione, l'anziana stava attraversando la strada quando è stata investita da una vettura. L'automobilista si è fermato per prestare i soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferita in codice rosso al Policlinico. In ospedale è stata assistita dai medici che hanno deciso il ricovero nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, ascoltati anche alcuni testimoni oculari. Inevitabile il traffico nella zona.