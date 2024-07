Donna travolta da un'auto a Messina, dopo 5 giorni muore anche il marito: funerali congiunti per la coppia

Muore 5 giorni dopo il decesso della moglie. È accaduto a Messina. Lei, Caterina Sciotto, 82 anni, era rimasta coinvolta in un incidente mercoledì scorso mentre attraversava via La Farina. La donna era stata trasportata in ospedale e ricoverata in Rianimazione. Le ferite, però, erano troppo gravi e l'ottantaduenne è deceduta poco dopo.

Il marito, Antonino Aricò, 86 anni, in quelle ore era ricoverato all'ospedale Papardo di Messina per problemi di salute ed è morto ieri pomeriggio, proprio mentre sul corpo della donna veniva eseguita l'autopsia. Un tragico destino, un dolore doppio per i familiari che in meno di una settimana hanno visto sottratte alla vita due persone.

La salma della Sciotto, conclusa l'autopsia, nelle prossime ore, verrà restituita alla famiglia per poter celebrare il funerale insieme con il marito. Le esequie sono state fissate per domattina alle 10,30 nella chiesa di Pompei. Cerimonia di addio congiunta per i due coniugi dopo una vita passata insieme.