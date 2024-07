Sant'Agata di Militello, muore a 40 anni: si è sentita male dopo aver mangiato del sushi

Tragedia sui Nebrodi, Giuliana Faraci, di 40 anni, originaria di Alcara Li Fusi, è morta a Sant’Agata. Pare che la donna abbia cominciato a sentirsi male venerdì sera dopo avere mangiato del sushi, a insieme ad amici con i quali aveva trascorso la serata. Avrebbe avvertito diarrea, vomito e febbre. Fino alla notte trascorsa dove, purtroppo, è stata ritrovata senza vita.

Sulla vicenda ha aperto un fascicolo di indagine la Procura della Repubblica di Patti che ha sequestrato la salma in attesa dell’autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore. Giuliana Faraci è ricordata da tutti come una professionista in gamba e piena di talento, lavorava allo studio medico di dialisi del dottor Bruno Mancuso, sindaco di Sant'Agata di Militello.

«Siamo increduli e devastati dal dolore - ha scritto su Facebook il primo cittadino - Cara Giuliana ci hai lasciati troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare ad una morte di cui non ci sono spiegazioni».