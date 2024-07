A Sant'Agata e Alcara Li Fusi dolore per la morte di Giuliana Faraci: «Ci hai lasciati troppo presto»

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Giuliana Faraci, la donna di 40 anni morta a Sant'Agata di Militello dopo essersi sentita male venerdì dopo una serata con le amiche. Giuliana era la segretaria del sindaco Bruno Mancuso. «L'amministrazione si unisce al dolore della famiglia. Siamo increduli e devastati dal dolore, cara Giuliana ci hai lasciati troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare ad una morte di cui non ci sono spiegazioni».

Anche l'amministrazione comunale di Alcara Li Fusi, paese del Messinese dove Giuliana era nata, esprime il suo cordoglio: «Apprendiamo la tragica e sconvolgente notizia della prematura scomparsa di Giuliana Faraci - scrivono - l'amministrazione comunale e la comunità alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia. Possa la sua anima trovare conforto nelle braccia misericordiose del Padre».

«Lasci un intera comunità sconvolta dal dolore per la tua prematura scomparsa. Siamo tutti increduli e con i cuori a pezzi. Di te ricordo sempre quel meraviglioso sorriso. Una donna dolcissima, garbata, fine. La tua eleganza si contraddistingueva Ricordo le risate che mi facevi fare. Non ci sono parole ma solo lacrime. Certe tragedie restano inspiegabili», scrive Laura Costa.

«Tu che il cuore ce lo hai sempre dato, adesso te ne sei preso un pezzo. Avrei voluto solo piangere di gioia per te tesoro mio», scrive Tiziana Marino.