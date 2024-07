Incidente fra Barcellona e Milazzo, dopo tre giorni muore anche il secondo automobilista: è un 54enne di Pedara

È morto al Policlinico di Messina l'uomo di 54 anni ricoverati da venerdì scorso (26 luglio) dopo un gravissimo incidente avvenuto sull'autostrada Palermo-Messina, nel tratto tra Barcellona e Milazzo.

Michele Biagio Domenico Ghidara, di Pedara, era alla guida di una Mercedes Classe B che si è schiantata sul guardrail, accanto a lui viaggiava Carmelo Crisafulli, 47 anni di Catania, trasportato in ospedale in elisoccorso e morto poco dopo il suo arrivo al Policlinico di Messina, anche in quel caso le ferite riportate nell'urto erano troppo gravi.

L'incidente è avvenuto, in direzione di Messina, non lontano dall'area di servizio di Olivarella e, oltre all'elicottero, era intervenuta anche un'ambulanza. La polizia stradale aveva chiuso l'autostrada per circa tre ore, deviando il traffico sulla statale.

L'auto con la quale è avvenuto l'incidente è stata sequestrata, come sempre avviene nei casi in cui ci siano vittime.