Operazione di soccorso a Salina: la guardia costiera e il 118 portano un ferito in ospedale

Si era procurato un lieve trauma cranico tuffandosi tra gli scogli a Pollara ma è dovuta intervenire una motovedetta della guardia costiera per portarlo in ospedale. La sala operativa dell’ufficio marittimo di Lipari ha infatti messo in allerta il 118 di Messina per la presenza di un traumatizzato a Salina. Vista la difficoltà a recuperare l'infortunato via terra, si è reso necessario un intervento via mare operato da un battello veloce della guardia costiera che già stava effettuando i controlli sulla sicurezza della balneazione.

Successivamente il personale medico che era sulla motovedetta, a causa dei bassi fondali, è stato caricato su alcuni piccoli natanti privati: a questo punto il malcapitato è stato stabilizzato e fatto salire sul mezzo militare che lo ha trasportato fino all'ospedale di Lipari.