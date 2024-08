Torna l'acqua a Panarea, ma a Lipari manca nella frazione di Quattropani

A Panarea già da ieri sera (2 agosto) la ditta Belmar ha sistemato il guasto al motore e l’erogazione è ripresa in particolare a Drautto che da cinque giorni era a secco. «Confermo – afferma Sasà Santomauro, il primo a lanciare l’allarme – che ieri sera l’isola ha ripreso ad essere rifornita di acqua, anche se ad andamento lento considerato il pienone turistico».

Se a Panarea la situazione idrica ha iniziato a normalizzarsi, aumentano le proteste a Lipari. Nelle zone alte soprattutto Pianoconte e Quattropani. Un intervento straordinario è stato effettuato a Tivoli, villaggio panoramico sotto la frazione di Quattropani che si affaccia su Salina, Filicudi e Alicudi. Abitanti e villeggianti da giorni sono senza un goccio d’acqua. La stradina è molto stretta e le autobotti non passano. È stata così attivata l’associazione Radio Amatori Eoliani diretta da Pino Orto con il suo mezzo di dimensioni ridotte. A Quattropani è giunta l’autobotte carica di acqua ed è stata versata nel serbatoio del piccolo mezzo che con più viaggi ha garantito le forniture. «Per l’emergenza idrica anche in località Tivoli a Quattropani – racconta il presidente Orto – siamo intervenuti in aiuto di alcune famiglie da diversi giorni senza il prezioso liquido. Abbiamo riportato la normalità in una situazione d’emergenza dove non era possibile raggiungere le abitazioni con l’autobotte comunale».