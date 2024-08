Grave incidente sulla Palermo-Messina: muoiono marito e moglie, feriti i due bambini

Gravissimo incidente stradale sull'A20 Palermo-Messina, sulla carreggiata in direzione di marcia Palermo, quasi all'altezza dello svincolo di Brolo, che è costato la vita a due persone. Dalle prime informazioni pare che le vittime, che viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, siano marito e moglie e che con loro viaggiassero anche i due figli, di uno e cinque anni, che avrebbero riportato solo ferite lievi e non sarebbero in pericolo di vita. I due bambini sono stati portati all’ospedale di Patti. La famiglia viveva a Roma, il marito è originario di Sant'Agata di Militello.

Sul posto le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La polizia stradale sta cercando di capire la dinamica dell’incidente, della quale ancora si sa poco. L'incidente ha condizionato anche la viabilità: per chi arriva da Messina, l'uscita obbligatoria è Patti.