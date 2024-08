Lo schianto fatale a pochi chilometri da casa, i coniugi morti sulla Palermo-Messina: tra le ipotesi il malore o il colpo di sonno

Incredulità, dolore, sgomento, da ieri ammantano in un velo di tristezza la comunità dei Nebrodi, in weekend d’agosto che avrebbe dovuto essere di festa e spensieratezza, segnato dall’ennesima tragedia sulla A20 Messina – Palermo.

La gioia e l’allegria di una giovane famiglia spezzate in un attimo, l’impatto fatale che ha strappato alla vita Salvatore Caleca, 43 anni tra pochi giorni e la moglie Michela Bucci, 40enne.

Appena una manciata di chilometri ancora e sarebbero arrivati a casa, a Torrenova, per trascorrere le vacanze insieme a parenti ed amici. Il destino maledetto che li ha traditi su quel tratto di A20 all’altezza di Brolo, ha miracolosamente risparmiato le due figliolette, cinque anni la più grande, un anno la piccolina, rimaste illese. I seggiolini su cui erano sistemate sul sedile posteriore le hanno protette nell’urto contro i guard rail.

Sono da ieri in osservazione, a scopo precauzionale, all’ospedale di Patti, con i familiari al loro fianco. I due coniugi e le bimbe erano partiti per le vacanze da Roma dove risiedevano, e dopo la prima tappa in Puglia, di cui era originaria la donna, stavano arrivando a Torrenova, dove vive la famiglia dell’uomo.