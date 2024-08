Milazzo, le proteste dei passeggeri per due corse saltate: Caronte & Tourist attiva l’unità di crisi

A Milazzo proteste di centinaia di passeggeri per due corse delle navi che nel pomeriggio di martedì (13 agosto) sono saltate. La Siremar, dopo le lamentele di isolani e turisti e la diretta si Instagram dell'inviato delle Iene, Antonino Monteleone, nella stessa serata ha programmato la partenza di due traghetti, la Nerea e L'Antonello da Messina.

«La Pietro Novelli – ha precisato la società – ha saltato due corse. Caronte & Tourist Isole Minori ha attivato l’unità di crisi. Tutto il personale disponibile è stato richiamato in servizio alle biglietterie e nel piazzale Tre navi in linea sulla rotta Milazzo-Eolie. Ai passeggeri rimasti a terra è stata offerta la possibilità di vitto e alloggio in albergo. Siamo sinceramente dispiaciuti».

Il disservizio si è verificato a causa dei ritardi accumulati per problemi tecnici, dopo che un generatore ha improvvisamente smesso di funzionare durante le operazioni di bunkeraggio, e la nave Pietro Novelli è stata costretta a saltare le corse da Milazzo in direzione Isole Eolie delle 17,15 di martedì 13 agosto e delle 7,30 di mercoledì 14 agosto. Nella serata di martedì (ore 20,30) una corsa da Milazzo a Vulcano e Lipari è stata effettuata dalla nave Nerea. Nella giornata di mercoledì da Milazzo in direzione Isole Eolie sono partite le navi Filippo Lippi (ore 10,45); Nerea (ore 11,45) e la stessa Pietro Novelli (ore 17,15) nel frattempo riportata in piena efficienza. È stato così ripristinando il normale assetto operativo.