Lipari, un motoscafo urta gli scogli a pelo d'acqua e rischia di affondare: paura per i 4 turisti

Incidente nel mare delle Eolie. A Lipari una barca con quattro turisti a bordo improvvisamente ha urtato gli scogli a pelo d’acqua vicino alla Pietra del Bagno, che si trova sotto il costone delle Terme di San Calogero.

Il natante ha iniziato a imbarcare acqua ed è stato lanciato l’sos alla guardia costiera. La sala operativa ha allertato la nave Dattilo, che in questi caldissimi giorni d’agosto è in servizio alle Eolie, e la motovedetta. I turisti sono stati portati in salvo e l’imbarcazione è stata trasferita alla banchina di Lipari e con l’intervento della ditta di Salvatore Natoli è stata tirata a secco. Illesi i quattro turisti, anche se non sono mancati gli attimi di paura.

Gli incidenti alle Eolie con le barche che finiscono sugli scogli a pelo d’acqua ormai non si contano più. Il 16 luglio 2009 a Pollara (Salina) una barca a vela di 12 metri, con 6 turisti a bordo, si schiantò su uno scoglio. L'impatto procurò una falla nello scafo, che rischiò di affondare. Tempestivo l’intervento della Capitaneria di porto. Un mese dopo, sempre a Salina, nel tratto di mare di Lingua, un gommone di 13 metri si schiantò sugli scogli così come un caicco di 25 metri andato in soccorso. Dieci anni dopo, il 12 agosto 2019, a Lipari, uno yacht a motore di 15 metri, con quattro turisti a bordo, finì contro gli scogli vicino ai faraglioni, imbarcando acqua. I quattro italiani si salvarono grazie alla guardia costiera. Il 26 giugno 2020 a Lipari uno yacht urtò gli scogli ed affondò, salvi gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne per l’intervento della motovedetta del Circomare.