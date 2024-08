Eolie, controlli intensificati dei carabinieri: raffica di multe e denunce

Controlli straordinari dei carabinieri e contravvenzionati sei locali per il non rispetto delle ordinanze sulla musica alle Eolie. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri eoliani in occasione della festività di Ferragosto, in collaborazione con la compagnia di Milazzo.

Sono state controllate oltre 510 persone e più di 320 autovetture, elevando 78 contravvenzioni al codice della strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa e omesse revisioni dei veicoli a motore.

Denunciate 5 persone per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, una per rifiuto dell’accertamento, altre due per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche ed infine una per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche. Denunciati sei soggetti per aver partecipato a due distinte risse.

Per il mancato rispetto delle ordinanze sulla musica sono state elevate 6 contravvenzioni a carico di altrettanti esercizi pubblici. Altre 24 persone, invece, sono state segnalate alla prefettura di Messina, quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di quantità di cocaina, hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.