Lipari, catamarano finisce contro un palo durante la manovra d'attracco

A Lipari il catamarano della Liberty Lines si è schiantato all’imbarcadero contro il palo della luce che è stato divelto. Il Gabriele M. era appena uscito dal porticciolo di Lipari per fare spazio ad un altro mezzo poi rientrato durante la manovra d'attracco per la risacca o problema tecnico è finito contro un palo della luce che è stato divelto. Danni anche al mezzo a prua. A bordo tra i passeggeri non ci sono state conseguenze anche per la velocità ridotta.

La guardia costiera per le verifiche lo ha bloccato in porto mentre la società Siel di Pino Orto ha proceduto alla sistemazione dell'impianto elettrico. Le indagini mirano ad accertare le cause dell’incidente. Appena terminato l’iter amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al viaggio, il catamarano potrà partire verso il cantiere dove saranno eseguiti i lavori di ripristino.

Foto notiziarioeolie.it