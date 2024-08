Lipari, un catamarano rischia di affondare: arriva la guardia costiera e salva nove turisti

Un catamarano con nove turisti a bordo ha rischiato di affondare al largo di Lipari: decisivo l’intervento della guardia costiera, che ha messi in salvo i diportisti. La Capitaneria di porto ha ricevuto da bordo la richiesta d'aiuto (mayday), il catamarano stava imbarcando acqua.

La sala operativa di Circomare Lipari, sotto il coordinamento del comando di Catania, ha disposto l’uscita di una motovedetta (Cp 322), che ha mollato gli ormeggi e si è diretta in località Praia Vinci, a Lipari, per soccorrere i nove a bordo dell'imbarcazione. Le operazioni di trasbordo, particolarmente difficoltose, sono state portate a termine in modo tempestivo e i diportisti, a bordo del mezzo della guardia costiera, sono stati condotti presso la banchina di Porto Pignataro, dove sono stati sbarcati in sicurezza.