Lipari, furto in una sala scommesse: preleva 1.600 euro dalla cassa ma viene ripreso dalle telecamere

Furto in una sala scommesse. Preleva 1600 euro, va via ma viene ripreso dalle telecamere. È accaduto l’altro ieri sera a Lipari in una via centralissima parallela alla via principale. Qualcuno è penetrato da una finestra del bagno, dalla cassa ha prelevato i soldi ed è andato via. L’indomani il titolare si è subito reso conto del furto e dopo aver controllato le immagini ha presentato una denuncia ai carabinieri con il relativo video. Sono scattate le indagini per risalire all'autore del furto.

Foto notiziarioeolie.it