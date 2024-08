Messina, irruzione con vetrina spaccata in un negozio di mobili: non trovano nulla da rubare

Un altro commerciante di Messina finisce nel mirino degli spaccavetrine. Questa volta è stato preso di mira il negozio Eureka di viale della Libertà, all’altezza dell’ingresso principale dell’ex fiera.

I ladri, dopo aver mandato in frantumi la vetrina, non sono riusciti a portare via nulla. Ma il danno per il commerciante è stato comunque enorme. L’allarme è scattato la notte tra il 22 e il 23 agosto scorso. Ignoti, approfittando del buio, hanno spaccato la vetrina della nota rivendita di mobili e arredamento per l’ufficio. Probabilmente hanno scagliato una grossa pietra riuscendo ad aprirsi un varco nella parte bassa della porta a vetri. Si sono quindi introdotti nel negozio, rovistando nei cassetti delle scrivanie, probabilmente alla ricerca di denaro in contanti o del registratore di cassa. Durante l’irruzione hanno anche danneggiato lo schermo di un computer.

Un raid che molto probabilmente è durato pochi minuti. Alla fine i malviventi sono andati via a mani vuote. Dal negozio, infatti, non sarebbe stato portato via nulla. A notare la vetrina sfondata è stato un passante che ha immediatamente avvisato il proprietario, che si è precipitato sul posto, trascorrendo il resto della notte nel negozio.