Ennesimo incidente a Lipari sulla stradina pedonale, una donna scivola e si rompe il femore

Una donna originaria di Lipari, in vacanza, mentre percorreva la stradina comunale è scivolata. A soccorrerla sono stati alcuni abitanti ed è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. Con gravi difficoltà è intervenuto il personale del 118 e per le limitatezze della stradina. Con una barella a mano, la donna è stata trasferita nella strada principale di Calandra e da li con l’ambulanza è stato raggiunto il pronto soccorso.

Dopo gli accertamenti è stata riscontrata una grave frattura di femore, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso ed è stata trasferita a Messina in ospedale. Gli abitanti per i frequenti e sgradevoli eventi hanno richiesto un intervento per la messa in sicurezza della piccola rotabile.

Nel periodo estivo è percorsa giornalmente da centinaia di turisti che vanno alle spiagge e anche da chi ci abita. «La stradina – dicono gli isolani - è impraticabile e pericolosa sia d'estate che d'inverno perché scivolosa e ripida. Quante persone ancora devono vivere questa brutta e dolorosa esperienza?».

Foto notixiarioeolie.it