Lipari, malata oncologica chiede la prenotazione di una visita e le viene data a novembre 2025: «Spero di essere ancora viva»

A Lipari una donna malata oncologica telefona al numero verde e le viene prenotata una visita a novembre 2025. «Spero di vivere ancora - commenta C.C. -. Di questo mio caso a dir poco drammatico – dice – voglio informare la comunità. La sanità non va bene sicuramente in tutta Italia, ma per noi isolani è ancora peggio. Sono anni che sono sotto controllo oncologico. Già operata e costantemente sotto controllo. Devo fare ecografia al seno sinistro, già operato al Papardo dove faccio visita. Mi prescrive eco. Il primo posto libero è a novembre 2025. Mi rivolgerò alle sedi competenti». Per un esame alla tiroide per complicanze una signora era stata prenotata dopo otto mesi.

Sulla deficienze croniche interviene il Coordinamento Eolie Sanità che sottolinea: «La situazione delle isole minori non può essere paragonata a quella della terraferma, a causa delle specifiche problematiche legate all’insularità. In molte circostanze, raggiungere altri ospedali e accedere ai servizi sanitari del Distretto è difficile, e in alcuni casi addirittura impossibile. Inoltre, la pianta organica predisposta e approvata dalla Regione Siciliana, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, prevede la presenza in loco di diverse figure specialistiche. A supporto di ciò, si ricorda che la recente modifica all’art. 119 della Costituzione (2022) riconosce espressamente le peculiarità delle isole e il diritto al superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».