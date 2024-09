Eolie, ora sangue, medicine e generi di prima necessità arrivano con i droni

Alle Eolie sangue, medicine e beni di primi necessità sono in arrivo con i droni. Il servizio è garantito dalla ditta ABzero e del Ceo Giuseppe Tortora in qualità di sales agent.

«ABzero – spiega il rappresentante José Francisco Chiorino Piloto - è una start-up che ha ideato la smart capsule, un sistema autonomo per la consegna di sangue, emocomponenti, organi e medicinali che abilita il personale medico all’utilizzo di droni in maniera semplice e immediata nel rispetto delle normative, garantendo la qualità del bene trasportato e una consegna automatica e in totale sicurezza. Lo stesso sistema è estendibile alla consegna del cibo e dei beni di prima necessità, come farmaci, direttamente dal fornitore all’utente finale, anche direttamente sul proprio yacht ormeggiato in porto, con grande vantaggio in termini di efficienza e dal punto di vista dell’impatto ambientale».

Lunedì 23 settembre sono in programma dei test di messa a punto da Marina di Patti a Lipari, passando per Vulcano. Successivamente saranno estese a tutte le isole dell’arcipelago, inclusa Salina.