Lipari, la visita era stata fissata tra un anno: malata oncologica farà gli esami martedì 10 settembre

Più volte è intervenuta la commissione sanità Eolie per manifestare le disfunzioni dell’ospedale di Lipari, l’unico per sette isole con una popolazione di 15 mila abitanti che nel periodo estivo con l’invasione di vacanzieri arriva a 100 mila presenze.

All’Asp di Messina si accelerano i tempi per le liste d’attesa. Il primo caso riguarda la signora di Lipari C.C. che aveva chiamato il numero verde per prenotare i controlli che erano stati fissati a novembre dell'anno prossimo.

Tra le rivendicazioni, il rispetto e l'aumento dell’attuale pianta organica del presidio ospedaliero, l’adeguamento dei servizi sanitari alle reali esigenze dell’arcipelago, l'incremento dei presidi di continuità assistenziale nelle altre isole, il potenziamento del percorso Parto e la riapertura del punto nascita.

Lo scorso 24 agosto, giorno di commemorazione del Patrono San Bartolomeo, è stato esposto uno striscione su un balcone della piazza di Marina Corta con il messaggio: «Balcone chiuso per lutto, Sanità eoliana vittima dei tagli!! San Bartolomeo aiuto».

Il coordinamento Eolie Sanità, dopo la morte in spiaggia di un uomo di 36 anni mentre giocava con i suoi bimbi, ha deciso di intraprendere un’azione formale per verificare se l’emergenza sia stata gestita secondo le procedure previste rinnovando la richiesta di una seconda ambulanza medicalizzata visto che l'unica in servizio era arrivata con 25 minuti di ritardo (e con a bordo pure l'altro paziente) perché impegnata in un altro soccorso.

Foto notiziarioeolie.it