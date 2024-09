Lipari, violenta mareggiata ad Acquacalda: invase la sede stradale e le case

Alle Eolie da quasi tre giorni continua l'ondata di maltempo con vento da ovest-nord-ovest di oltre 40 chilometri orari. Già annunciate le prime sospensioni di corse degli aliscafi, mentre come ieri la nave Nerea garantisce il servizio per Milazzo. Stanotte ha anche effettuato il collegamento.

Ad Acquacalda, borgata di Lipari, con le mareggiate, per abitanti, villeggianti e turisti torna l’incubo del mare in casa. La violenta mareggiata che perdura da ieri è proseguita anche per tutta la notte ha invaso il lungomare e raggiunto anche le abitazioni. «Siamo solo a settembre – dicono disperati gli abitanti – e d’inverno cosa accadrà? Siamo ancora in attesa dei lavori per la protezione dell’abitato».

A Stromboli, invece, l’intensa pioggia ha messo nuovamente in ginocchio l’isola. La montagna è sempre più indifesa e a valle scende di tutto: detriti, fango e anche massi. E le piccole viuzze sono nuovamente invase. Nell’isola esplodono le proteste. Dice Rosaria Cincotta: «Anche oggi si spala e non si riesce ad avere rispetto per una popolazione messa in ginocchio grazie a “Sempre al tuo fianco”, grazie Rai per la solidarietà. Con quale coraggio si mette in onda una fiction che ancora oggi a settembre 2024, ci fa vivere nel fango, nel dolore e nella paura?». Come è noto, la fiction andata in onda in questi giorni due anni fa, durante le riprese, fu causa di un incendio che devastò la montagna di Stromboli. Senza la difesa naturale della vegetazione, ogni volta che c'è un temporale sul centro abitato si riversano fiumi di fango e detriti.