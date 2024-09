Frana a Lipari: grossi massi vengono giù al Cappero, la stradina interdetta per il costone a rischio

Frana anche con grossi massi in località Cappero, uno dei luoghi panoramici di Lipari. Per fortuna in quel momento non transitavano abitanti ed escursionisti e per il costone a rischio la stradina è stata interdetta.

Ricognizione dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale e anche del responsabile della Protezione civile Nico Russo, che ha invitato tre famiglie a spostare le loro auto, dall'altra parte del versante, tenuto conto che per il pericolo incombente del costone la via è stata transennata. I proprietari dei terreni sono stati invitati a metterli in sicurezza.

Foto Notiziarioeolie.it