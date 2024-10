L'incidente dell'aliscafo a Stromboli, assolto dopo 8 anni il comandante

Assolto perché il fatto non sussiste. Il comandante Salvatore Arena, messinese di Torre Faro, era stato accusato di naufragio colposo per l’incidente nel porto di Scari a Stromboli dell’aliscafo Masaccio della Liberty Lines. La vicenda risale al 16 giugno 2016. La sentenza è stata emessa alla Corte d’Appello di Messina. Il comandante, all’epoca aveca 59 anni, con il mare molto mosso aveva tentato di attraccare nel porto di Scari, ma la furia del mare rese difficoltosa la manovra, tanto che il mezzo rischiò di affondare. Grazie all’abnegazione dell’equipaggio con in testa il comandante Arena che per ultimo abbandonò il mezzo, tanto da essere definito «l’anti Schettino», si riuscirono a salvare i 70 passeggeri che vi erano a bordo tra isolani e vacanzieri. Arena è stato assistito dagli avvocati Luca Romano e Marco Morace.

