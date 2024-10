Eolie, la Regione interverrà per il pontile degli aliscafi di Lipari e per il porticciolo di Vulcano

Per l'approdo degli aliscafi di Sottomonastero di Lipari si è attivata anche la Regione. Una ricognizione è stata fatta dal dirigente dell’assessorato delle infrastrutture Giancarlo Teresi insieme al sindaco Riccardo Gullo.

Il pontile che, per oltre un mese ha operato solo in un lato, dovrà essere messo ulteriormente in sicurezza. «È stato deciso – spiega Teresi – che il Comune attiverà le procedure per la redazione di uno studio di fattibilità e verrà trasmesso alla Regione per la conseguente programmazione finanziaria».

Fatto anche il punto sulla situazione portuale della maggiore isola delle Eolie. La giunta Gullo ha già approvato il piano regolatore dei porto e delle rade necessario per far il salto di qualità rispetto alle carenti strutture esistenti. Si guarda all’allungamento di oltre cento metri del pontile con finanziamento ancora disponibile e anche del prolungamento di Punta Scaliddi e Pignataro per rendere l’isola finalmente sicura per porto commerciale e diportistico.