Proseguono i lavori per l'elettrodotto «Approdo sottomarino - SE Annunziata»

Terna, in coordinamento con il Comune di Messina, sta proseguendo nella realizzazione delle opere civili funzionali alla futura posa dell’elettrodotto in cavo interrato nei pressi di Annunziata

Le attività attualmente in corso su viale Annunziata nei pressi della associazione Pandora termineranno il 10 ottobre, consentendo, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal cronoprogramma concordato da Terna con l’Amministrazione Comunale, la riapertura della strada al traffico. È inoltre prevista per il 16 novembre la riapertura di via Ciaramita, in corrispondenza dell’ingresso posteriore del Polo Universitario Annunziata,

A partire dal 14 ottobre il cantiere interesserà anche un tratto di viale Annunziata, circa 60 metri, nei pressi del Civico 76. Durante lo svolgimento del cantiere si provvederà alla chiusura della strada al transito dei veicoli in direzione mare-monte, con conseguente deviazione del traffico sulle vie parallele e limitrofe. Una volta conclusi i lavori, circa 10 settimane, Terna provvederà al ripristino del manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dagli interventi.