Oltre trenta chili di droga e due pistole in auto: arrestato un palermitano al porto di Messina

Un cinquantenne palermitano è stato arrestato a Messina dalla polizia per detenzione illegale di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate due pistole e quasi 37 chili di hashish. L’uomo, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, è stato controllato dai poliziotti delle Volanti, sul viale Libertà, nei pressi degli imbarchi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era su un’auto senza assicurazione che è stata perquisita. Nascoste nell’intercapedine di uno sportello, sono state trovate due pistole prive di matricola esterna e complete di caricatore e cartucce. Le armi erano conservate in due involucri di plastica e sottovuoto, mentre in un terzo involucro c'erano le munizioni. Nascosti tra passaruota e paraurti e all’interno di entrambi gli sportelli posteriori, invece, sono stati rinvenuti 360 panetti da 100 grammi circa ciascuno di hashish, per un totale di 36 chili e 800 grammi circa. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato il cinquantenne in flagranza di reato. È stato trasferito nel carcere di Gazzi.