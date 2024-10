Vulcano, tre turiste canadesi soccorse con l’elicottero dei vigili del fuoco

Allarme a Vulcano per tre turiste canadesi che si erano avventurate in località Valle Roja per una escursione. Ma, come sovente accade in quel luogo tra i più selvaggi dell’isola, si erano perse in un canyon.

Fortunatamente sono riuscite a contattare il 112 con il telefono cellulare: scattate le ricerche si sono attivati i carabinieri che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. I militari hanno localizzato la posizione delle turiste attraverso le coordinate del cellulare e le hanno issate a bordo con il verricello. Il mezzo è poi atterrato sulla pista di Vulcanello.

Tutte e tre, anche se provate dall'esperienza, sono in buone condizioni tanto che hanno deciso di continuare la loro vacanza.