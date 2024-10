Turista austriaca cade durante un'escursione a Salina, trasferita a Palermo

Ancora una turista soccorsa alle Eolie. La donna austriaca, di 74 anni, si è infortunata durante un’escursione nella montagna di Salina. La donna, che faceva parte di una comitiva, stava percorrendo il sentiero impervio in località Valle Spina, quando è caduta e non ha potuto più proseguire. Scattata la macchina dei soccorsi sono intervenuti il personale del 118, il capo servizio della vigilanza della riserva naturale orientata Le Montagne delle Felci e dei Porri Elio Benenati, profondo conoscitore dei luoghi, e i volontari della Protezione civile del Comune di Leni. Ed è stata accertata la frattura scomposta della clavicola. Con l’arrivo del buio non è potuto intervenire l’elisoccorso e si è dovuto richiedere il velivolo dell’aeronautica abilitato per i voli notturni. La turista è stata trasferita a Palermo e ricoverata in ospedale. Nei giorno scorsi altre 3 turisti infortunati a Vulcano.

Video notiziarioeolie.it