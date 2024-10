Ginostra, bomba d’acqua devasta il piccolo borgo: isolani bloccati in casa. Frana e fango su Stromboli. IL VIDEO

Per la bomba d’acqua che si è abbattuta a Ginostra (l’isola nell’isola di Stromboli) detriti e fango sono scesi dalla montagna e il fiume ha invaso il villaggio. I 40 abitanti e qualche gruppetto di turisti sono bloccati in casa. Negozi allagati.

È saltata anche l’energia elettrica. Gli isolani hanno lanciato un Sos alle autorità comunali e regionali oltre che alla Protezione civile.

«Siamo sempre più abbandonati Aiutateci».

Ginostra deve anche fare i conti con oltre mille capre selvatiche che come ad Alicudi continuano a causare danni sia alla vegetazione che anche pericoli continui a isolani e vacanzieri.

La pioggia incessante si è abbattuta su tutte le isole. Anche a Stromboli, l’assessore Carolina Barnao riferisce che «a seguito della forte pioggia di queste ore, la situazione della viabilità è compromessa e in alcuni casi la terra è entrata dentro. Carabinieri e volontari sono in giro per verificare la situazione e dare assistenza a chi ne avesse bisogno. Purtroppo arriverà un’altra perturbazione. Quindi si raccomanda di stare in casa, di allontanarsi dai torrenti e di segnalare qualsiasi necessità».