Stromboli devastata dalla pioggia, caduto un masso gigante: strage sfiorata. Il sindaco chiede lo stato di emergenza

Dopo il disastro causato a Stromboli e a Ginostra dalla bomba d’acqua il sindaco Riccardo Gullo ha richiesto alla Regione lo stato di emergenza. E un intervento straordinario anche di tutto il materiale (massi, detriti, fango) sceso dalla montagna sempre più indifesa dopo l’incendio causato dalla fiction, che ha messo in ginocchio le due località.

Dopo mezza giornata a Ginostra è stato riparato il guasto alla centralina elettrica. I tecnici dell’Enel sono giunti con la motovedetta della guardia costiera e sono riusciti ancora una volta a sistemare l’impianto. A Ginostra nel contempo si contano i danni: il borgo di Stromboli è letteralmente in ginocchio dopo la bomba d’acqua di ieri mattina.

Anche a Stromboli è nuovamente allarme rosso. Addirittura è piovuto un masso gigante che poteva davvero causare una strage nelle viuzze dell’isola. Per fortuna senza conseguenze per isolani e vacanzieri ancora presenti, allertati prontamente in chat a non uscire da casa dall’assessore Carolina Barnao.