Stromboli invasa dal fango, nominato commissario per l’emergenza alluvionale. I residenti: abbiamo paura

Stato di emergenza regionale deliberato. In arrivo primissime risorse per lo sgombero dei detriti alluvionali. Nominato il commissario Duilio Alongi funzionario regionale. Alcuni interventi anche a Stromboli e Ginostra. «Adesso occorre anche programmare gli interventi a lungo termine» spiegano i residenti.

A Stromboli e nel borgo di Ginostra dopo il disastro con la bomba d’acqua vi sono stati anche i primi sopralluoghi dei carabinieri e dei tecnici ma con la nuova pioggia nell’abitato continuano ad arrivare anche massi.

Isolani, villeggianti e turisti tedeschi sempre più allarmati. Con la motovedetta è giunto il capitano Alberto Del Basso per le prime verifiche a Ginostra con fango ancora nelle terrazze e finito anche in case e negozi. E relazionerà alle autorità preposte, prefettura in primis.

Sentieri sventrati, così come anche a Stromboli dove è giunto un tecnico della Protezione civile Alessandro Faralla che relazionerà alla giunta Gullo che, a sua volta, ha richiesto lo stato di emergenza al governo nazionale e urgenti interventi alla Protezione civile per mettere in sicurezza l’isola, visto che è vicina la stagione invernale che potrebbe compromettere la vivibilità degli isolani.

Il governo Schifani ha già deliberato i primi interventi: a Stromboli, verranno effettuati interventi per la rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione lungo alcune arterie compromettendo la normale mobilità; in particolare, nella frazione di Ginostra saranno rimossi i residui alluvionali che rendono impraticabili diverse strade del centro abitato, con l'intento di ristabilire l'accesso all’area e garantire la sicurezza degli abitanti.