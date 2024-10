Salina, per il «sacco» dell'isola da 83 indagati a due tecnici condannati

A Salina per il «sacco» dell'isola da 83 indagati a due condannati. Ai tecnici di Malfa Arturo Ciampi e Gianfranco Celi, assolti per alcuni reati, sono stati inflitti due anni di reclusione a testa oltre al pagamento delle spese processuali. A entrambi è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza al tribunale di Barcellona è stata emessa dal presidente Antonio Orifici e dal Collegio composto dai giudici Noemi Genovese e Mariacristina Polimeni.

Assolti perché il fatto non sussiste gli ex sindaci di Santa Marina Salina, Massimo Lo Schiavo e di Malfa, Virgilio Ciampi, i tecnici Giuseppe Caravaglio, Antonio Podetti, Antonino Battaglini, Elena Caruso, Sergio Zavone. Assoluzione per non luogo a procedere anche per il tecnico Santino Ofria.

L’inchiesta, che era stata definita il «sacco di Salina», aveva coinvolto anche tecnici della Soprintendenza, liberi professionisti, rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. Per molti c’era già stata la sentenza di archiviazione. L’indagine che si è protratta dal marzo 2015 a ottobre 2017, era nata dall’operazione dei carabinieri Isola Verde su un presunto sacco edilizio in due comuni dell’Isola di Salina, Santa Marina e Malfa.