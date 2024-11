Condizioni proibitive nel porto di Filicudi, la nave riporta indietro passeggeri e merci

Nel porto di Filicudi il vento soffia forte. Troppo forte. Il nuovo monocarena della Liberty Lines ha sfidato il mare mosso, ha raggiunto l’isola e ha provato ad attraccare senza riuscirci per le carenze portuali. Così ha riportato indietro passeggeri e merci come ormai capita sovente nel periodo invernale soprattutto nelle isole minori. Lasciando una scia di polemiche. Qualche settimana fa era accaduto nel porto di Stromboli e c’erano anche turisti in arrivo e che dovevano partire.

«Devo complimentarmi con tutto l'equipaggio del nuovo mezzo veloce della Liberty Lines Ferdinando Morace - dice Francesco Scaldati già componente della circoscrizione di Filicudi - c he sfidando onde altissime ha dimostrato di poter raggiungere le isole lontane con qualsiasi mare, peccato però che a causa delle inadeguate ed obsolete infrastrutture portuali che versano in queste condizioni da decenni, dopo svariati tentativi dando prova di esperienza e coraggio, non sia riuscito ad attraccare riportando indietro passeggeri e generi di prima necessità».