Eolie isolate per l'ondata di maltempo e le forti raffiche di vento: aliscafi bloccati, viaggia un solo traghetto

Ondata di maltempo alle Eolie con vento ad oltre 50 km ed è quasi isolamento. Da Milazzo alle 7,30 è partita la nave "Nerea" della Siremar dopo assemblea sindacale. Oltre a Vulcano, Lipari, Salina, raggiungerà anche Filicudi e Alicudi e nel pomeriggio alle 17 da Lipari partirà per Vulcano e Milazzo.

La nuova nave "Nerea" si conferma l'unico traghetto in grado di poter garantire tutti i collegamenti da e per le Eolie come avvenuto anche nelle scorse settimane con mare molto agitato raggiungendo anche le isole minori che di solito rimanevano sempre senza collegamenti.

Sulle sette isole per tutta la notte hanno soffiato forti raffiche di vento provenienti da ovest-nord-ovest. Il mare è molto mosso. Già da ieri pomeriggio sono saltate alcune corse di linea degli aliscafi della Liberty Lines e anche della nave della notte della Siremar.

Stamane sospese tutte le corse degli aliscafi e delle navi eccezione fatta per la “Nerea” oltre che per Milazzo anche per Messina e Reggio Calabria. Il forte vento nelle zone alte delle isole ha spazzato tettoie e danneggiato orti e vigneti. Mobilitati i vigili del fuoco, la Protezione civile e l’associazione Are (Radioamatori eoliani) per il controllo del territorio e di eventuali segnalazioni di ulteriori danni.