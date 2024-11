Lipari, violenta mareggiata danneggia il lungomare: distrutto il manto stradale

Violenta mareggiata ad Acquacalda, frazione turistica di Lipari. Il lungomare è nuovamente impraticabile e danneggiato. La furia del mare ha spazzato di tutto e sventrato anche il manto stradale. Abitanti con l'incubo del mare nuovamente in casa.

Strada a pezzi e per i malcapitati isolani che ad ogni mareggiata si ritrovano con questo disastro, occorre utilizzare la rotabile alternativa per Quattropani molto più distante per oltre 10 chilometri, per raggiungere il centro abitato di Lipari, tra non pochi disagi e danni.

Gli 800 abitanti, su tutte le furie, invocano da decenni la messa in sicurezza. Il sindaco Riccardo Gullo ha già a disposizione un finanziamento di 2 milioni di euro per lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località Acquacalda a protezione dell'abitato e della strada litoranea con progetto completamento frazione San Gaetano, ma come per l’emergenza Stromboli i tempi della burocrazia continuano ad essere un handicap non indifferente.