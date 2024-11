Eolie, per il secondo giorno quasi isolate: ad Acquacalda si contano i danni della mareggiata

Secondo giorno di semi isolamento alle Eolie per il maltempo che continua a flagellare l'arcipelago per il vento che soffia e per il mare ancora molto mosso. Già annunciato il fermo degli aliscafi della Liberty Lines, anche oggi (22 novembre) l'unico mezzo che garantirà i collegamenti tra le isole (Lipari, Salina e Vulcano, Panarea, Ginostra e Stromboli) con Milazzo sarà la nave Nerea della Siremar. Anche domani ci sarà il terzo giorno consecutivo di brutto tempo e dovrebbe viaggiare solo la Nerea.

Intanto nella frazione di Lipari, Acquacalda, si contano i danni dopo la violenta mareggiata che ha sventrato la strada causando ingenti danni alla viabilità e notevoli disagi ai cittadini. Per questo l’amministrazione Gullo ha richiesto al compartimento regionale della Protezione civile la convocazione di una riunione operativa urgente perché gli interventi, finanziati con tre diversi finanziamenti del 2002, 2004 e 2008, attendono ancora di essere appaltati.

Oltre al primo lotto dei lavori riguardanti il lungomare e la collocazione di due tratti di scogliera sarà affrontata anche la necessità del finanziamento del progetto del secondo lotto per le opere di difesa che prevedono investimenti per un importo di circa 15 milioni di euro.