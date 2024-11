Eolie, la nave dei rifiuti sfida il mare in tempesta fino a Milazzo per evitare disservizi

Questa amttina (22 novembre) col mare in tempesta la nave dei rifiuti della Green Fleet da Lipari per Milazzo ha viaggiato per non creare disservizi al servizio dei rifiuti già provato da mille difficoltà.

«La nave – commenta Tindaro Fonti, responsabile della ditta che si occupa del servizio - ha dovuto sfidare il mare molto agitato perché da due giorni le Eolie erano quasi isolate e il viaggio si è reso necessario per trasportare sulla terraferma i camion che trasportano la spazzatura ormai saturi da qualche giorno e diretti nella discarica di Catania. Un plauso al comandante Fabio Rinaldi ed al suo equipaggio per non interrompere un servizio di pubblica utilità». «E pensare – puntualizzano alcuni isolani - che ancora oggi a distanza di parecchio tempo tre navi ex Ngi risultano ancora sequestrate e potrebbero fare molto comodo alle isole di Sicilia»