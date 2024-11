Eolie, terzo giorno di semi isolamento per le forti raffiche di vento: viaggia un solo mezzo della Siremar

Terzo giorno di semi isolamento alle Eolie. Almeno nella mattinata dove continuano a soffiare raffiche di vento ad oltre 40 chilometri orari provenienti da nord-ovest. L'unico mezzo che viaggia è la nuova nave Nerea della Siremar partita da Milazzo alle 7 per Vulcano, Lipari, Salina e proseguirà per Filicudi e Alicudi e alle 17 ripartirà per la città del Capo.

Ieri invece si era fermata nelle prime due isole, saltando per le avverse condizioni del mare - forza 6 - Panarea, Ginostra e Stromboli.Le condizioni meteo inizieranno a migliorare nel primo pomeriggio e gli aliscafi della Liberty Lines, dopo due giorni di fermo nei porti - con un'unica eccezione nel pomeriggio di ieri ma solamente da Lipari a Salina e ritorno con Adriana- dovrebbero riprendere a viaggiare regolarmente.

La nave dei rifiuti della Green Fleet, che ieri aveva sfidato il mare in tempesta per trasferire i camion carichi di spazzatura nella terraferma, per raggiungere la discarica di Catania, per evitare l'interruzione del servizio, stamane farà rientro da Milazzo. Il tempo migliorerà nella giornata di domenica e tutti i mezzi riprenderanno a navigare regolarmente dopo tre giorni di quasi perpetuo isolamento. Nella frazione di Acquacalda spazzata ancora una volta dalle violentissime mareggiate proseguono i lavori tampone nel lungomare che è stato letteralmente sventrato dalla furia dei marosi e ora si è in attesa del definitivo ok ai lavori di protezione dell'abitato sollecitato dal sindaco Riccardo Gullo.