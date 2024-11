A Lipari rubano i pastorelli dal presepe della chiesa del Pozzo, il parroco: «Le telecamere hanno filmato tutto»

A Lipari furto nel presepe della chiesetta del Pozzo situata proprio al centro del corso Vittorio Emanuele, la via principale dell’isola. Sono stati prelevati sei pastorelli.

«Sono stati rubati - dice il parroco Don Gaetano Sardella - nel presepe del Pozzo sei Pastorelli. Le telecamere hanno filmato tutto. Si prega chi li ha rubati di lasciarli dietro l'altare altrimenti scatterà la denuncia».

L’increscioso episodio ha turbato non poco la comunità e se entro 48 ore i pastorelli non faranno ritorno nel presepe oltre alle indagini dei carabinieri c’è già chi è pronto a donarli a monsignor Gaetano Sardella per far risplendere il presepe la cui tradizione perdura da decenni.

Foto Notiziarioeolie.it