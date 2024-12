Tragedia sfiorata a Lipari: masso gigante danneggia una Fiat 500, giovane isolana finisce in ospedale

Lipari poteva essere una tragedia: un masso gigante finisce nella strada provinciale di Bagnamare, danneggia una Fiat 500 nella fiancata e la giovane isolana a bordo ha riportato una contusione e stato di choc ed è finita in ospedale.

Presenti le forze dell’ordine, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale per i primi rilievi.

Si transita ad una carreggiata e con la ruspa dell'imprenditore Tindaro Fonti si procederà a spostare il masso gigante. E' probabile che la strada sarà chiusa al traffico in attesa della messa in sicurezza del costone.

Il capo della Protezione civile Nico Russo che ha effettuato una ricognizione ha annunciato che è possibile che nell’attesa della messa in sicurezza del costone, la strada potrebbe essere chiusa al traffico da e per Canneto e Acquacalda autorizzando il transito nella rotabile più lunga di Serra con notevoli disagi per gli isolani anche per le non ottimali condizioni della provinciale.

Foto Notiziarioeolie.it