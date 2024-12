Trauma cranico e contusioni per Giovanna Bicchieri: la segretaria Cisl aggredita dopo una riunione all'Asp di Messina

«Siamo vicini alla nostra dirigente - aggiungono i due sindacalisti - e riteniamo inaccettabile che un incontro sindacale si trasformi in far-west. Condanniamo pesantemente l’aggressione subita dalla segretaria generale della Cisl Fp di Messina Giovanna Bicchieri. Incontri che devono servire per tutelare i lavoratori non possono scatenare violenza. È necessario stemperare un clima che rischia di diventare sempre più pesante se non si abbassano i toni e si evitano le provocazioni».

«Siamo sicuri - aggiungono Alibrandi e Passanisi - che le forze dell’ordine preposte che sono intervenute nell’immediatezza accerteranno le responsabilità di un fatto gravissimo e sarebbe ancora più grave se, come ci hanno riferito, sarebbe opera di sindacalisti di altre sigle». “Chiediamo all’Asp di Messina - concludono - che prenda le giuste misure di sicurezza per garantire un regolare e sereno svolgimento degli incontri sindacali. Quanto avvenuto in un ufficio pubblico è estremamente grave. Seguiremo come Cisl Fp Sicilia e come Cisl Messina la vicenda mettendo in campo tutte le azioni necessarie a tutela dell’incolumità dei nostri sindacalisti che operano per difendere i diritti dei lavoratori».

La solidarietà di Ugl

«Apprendiamo dell’aggressione alla segretaria della Cisl Fp Giovanna Bicchieri. Desideriamo esprimerle massima solidarietà da parte della segreteria Ugl Salute e della Utl-Ugl di Messina e un augurio di pronta guarigione».

Lo affermano il segretario provinciale della Ugl Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario provinciale della Ugl-Utl Tonino Sciotto.

“Riteniamo atti di questo tipo gravissimi, inaccettabili e ingiustificabili e invitiamo tutti ad abbassare i toni ed a riportare il confronto nei confini del dibattito sindacale e della tutela dei lavoratori», aggiungono.