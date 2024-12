Panarea, operazione dei carabinieri: sequestrati mezzi edili e reti da pesca

A Panarea controlli a tappeto dei carabinieri giunti con la motovedetta da Lipari. Ad un imprenditore sono stati sequestrati due mezzi edili e tre containers non in regola. Una informativa è stata inviata alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. La vicenda riguarda un isolano con altri precedenti penali. I militari dell'Arma hanno anche proceduto al sequestro di reti da pesca ed a 1.600 euro di sanzioni ad un pescatore di frode.

Nelle scorse settimane c'erano state anche lamentele per la chiusura dei bar del porto di San Pietro. Ma per il continuo via vai dei carabinieri che arrivano da Lipari con la motovedetta, un bar del porto, per la gioia degli isolani, ha riaperto i battenti. Ai tecnici di una ditta che per lavori erano sbarcati a Panarea era accaduto che alla richiesta di «dove possiamo prendere un caffè?», da un isolano si erano sentiti rispondere «a Lipari».