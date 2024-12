Tragedia sulla statale 114 a Sant'Alessio Siculo, travolta da uno scooter mentre attraversa la strada: muore a 58 anni

Ancora sangue nelle strade. È morta nella notte Catena Russo, 58 anni, di Roccafiorita ma domiciliata a Santa Teresa. La donna è stata investita da un’Honda Sh guidata da un 17enne di Furci Siculo ieri sera poco dopo le 20 sulla statale 114, in via Consolare Valeria, a Sant'Alessio Siculo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Taormina dove è deceduta poche ore.

Sull’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo, che sono intervenuti ieri sera per effettuare i rilievi e stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni la donna stava attraversando la strada quando è stata investita. Al ragazzo, che viaggiava da solo, viene contestato il reato di omicidio stradale. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, lo scooter è stato sequestrato.